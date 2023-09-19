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Федеральные суды начнут работать в новых регионах России с 21 сентября

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Пленум Верховного суда (ВС) России определил 21 сентября 2023 года в качестве даты начала работы федеральных судей в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Об этом RT сообщает во вторник, 19 сентября, с заседания пленума ВС РФ.

Областные, городские, районные, межрайонные, а также арбитражные и гарнизонные суды начнут работу в новых регионах России с установленной даты. Первый заместитель председателя Верховного суда России Петр Серков сообщил в ходе заседания, что указами президента России Владимира Путина были назначены судьи, которые начнут работать в новых регионах.

До 23 сентября текущего года в соответствии с принятыми федеральными законами о создании судов в новых субъектах РФ правосудие осуществляли суды, которые действовали на момент их принятия в состав России.

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Ранее, 13 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что выборы в новых регионах РФ прошли на высоком уровне, пишет Life.Ru. ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области впервые принимали участие в голосовании.

Она также отметила, что в ходе единого дня голосования была достигнута рекордная с 2013 года явка. По ее словам, всего в выборах приняли участие 31,5 млн из 67 млн потенциальных избирателей. Средняя явка составила 45,65%.

В РФ 10 сентября проходил основной и заключительный день голосования, передает НСН.

Ранее, 1 сентября, вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях начали работу более 20 вузов, 1250 школ, а также около 700 детских садов. Хуснуллин подчеркнул, что темпы восстановления инфраструктуры в новых регионах, в том числе в ДНР и ЛНР, сохраняются.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

Переходный период, в течение которого власти РФ должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.

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