Спрос на авиабилеты на Дальний Восток выросли на 23%
Россияне стали чаще покупать авиабилеты на Дальний Восток. Согласно исследованию, спрос на перелеты вырос на 23%. Путешественники проявляют больше интереса и к Арктике.
Чаще всего российские туристы ищут билеты в Красноярск, Владивосток, Мурманск и Хабаровск. Также в топе по запросам на авиаперелеты и новый Уренгой.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.