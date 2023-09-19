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Эрдоган исключил уход России из Крыма

Эрдоган: Россия никогда не уйдет из Крыма
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Фото: REUTERS/PPO/Murat Cetinmuhurdar
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Россия никогда не уйдет из Крыма. Об этом 18 сентября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по поводу Крыма. И мои рассуждения не увенчались успехом. И я не смог заставить их уйти из Крыма. И я думаю, что в настоящее время это тоже невозможно. Я думаю, время покажет», — сообщил Эрдлоган в интервью телеканалу PBS.

При этом турецкий лидер отметил, что не может сказать, как долго продлится конфликт. При этом, по мнению Эрдогана, только лидеры обеих стран могут сказать, когда он закончится.

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Ранее, 17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет навстречу территориальным условиям Москвы ради завершения конфликта. Однако он воздержался от комментариев, которые касались вопроса, распространяется ли данная позиция на Крым.

До этого, 6 сентября, глава Крымского парламента Владимир Константинов призвал Зеленского забыть о полуострове. Он подчеркнул, что только возвращение исконных российских территорий в состав РФ может гарантировать населению нормальную жизнь, правопорядок и законность.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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