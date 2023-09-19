Водитель насмерть сбил семилетнюю девочку в Барнауле

В поселке Борзовая Заимка Алтайского края мужчина, пытавшийся совершить обгон, вылетел на встречную полосу и сбил насмерть семилетнюю девочку, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул» со ссылкой на Госавтоинспекцию 19 сентября.

По предварительным данным, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ведя велосипед сбоку.

Водитель скрылся с места ДТП. Правоохранители ведут оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее, 7 сентября, в Москве водитель такси сбил ребенка на пешеходном переходе. Мальчик выжил и был доставлен в больницу с травмами.