Вильфанд сообщил о возвращении лета в Москву

До конца недели в Москве сохранится летняя погода. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нужно предупредить москвичей, если не о приходе лета, то о приходе летней погоды. Действительно, настоящая, красивая, летняя погода, которая связана с переносом теплых воздушных масс по юго-восточной периферии циклона. Начиная с четверга преимущественно солнечная погода. Всё это приведет к тому, что будет теплая, летняя погода», — сказал он «Интерфакс».

По его словам, 20 сентября в Москве прогнозируется облачная погода с температурой +20…+22 градусов. В Московской области возможно потепление до +24 градусов.

«21 и 22 сентября в Москве просто лето наступает. Ночная +12…+14 градусов, а днем в четверг +21…+23. В пятницу +22…+24, а в Новой Москве до +25 градусов. Это настоящая летняя погода, которая бывает в начале июля или в середине августа. Очень хорошая, комфортная», — отметил Вильфанд.

Специалист рассказал, что в выходные также ожидается комфортная погода без осадков, свойственная концу августа.

Ранее, 18 сентября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что эта неделя в Москве станет одной из самых теплых в сентябре — к концу недели температура воздуха может прогреться до +24 градусов. При этом на фоне дефицита осадков в регионе значительно увеличится риск пожарной опасности.

До этого, 17 сентября, Вильфанд сообщил, что летняя погода с температурой до +25 градусов вернется в Центральную Россию во второй половине следующей недели. Также отмечается, что температура будет примерно на три градуса выше нормы на севере Европейской России.