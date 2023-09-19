Украинский беспилотник сбит в небе над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили 19 сентября в Минобороны РФ.

«Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил, что дрон удалось уничтожить на подлете к Белгороду.

«По предварительной информации, данных о пострадавших и разрушениях нет», — добавил он.

Оперативные службы уточняют информацию о предпринятой атаке.

Ранее в этот день система ПВО подавила беспилотник в небе над Брянской областью, проинформировали в оборонном ведомстве. Глава региона Александр Богомаз уточнил, в свою очередь, что БПЛА был сбит над Суземским районом. Пострадавших и разрушений нет.

Накануне Гладков сообщал, что в Шебекинском городском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — были сбиты три воздушные цели на подлете к городу. Пострадавших не было.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.