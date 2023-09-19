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Еврокомиссия сообщила о предоставленном Украине плане вывоза зерна в ЕС

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Фото: Global Look Press/Dirceu Portugal
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Украина представила свой план вывоза зерна в Европейский союз. Об этом 19 сентября сообщила представитель Европейской комиссии Мириам Гарсия Феррер.

«Вчера прошла 10-я встреча координационной платформы, в ходе которой Украина представила план действий, состоящий из нескольких частей», — сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, план Киева включает в себя обмен информацией по экспорту, по стране назначения товара, а также по контролю за экспортными товарами и лицензиям на экспорт. Соседи страны в ответ выдвинули собственные требования.

Пятеро на одного: фермеры в странах ЕС против ввоза зерна из Украины
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18 сентября Киев подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск против Польши, Словакии и Венгрии, запретивших импорт украинской сельхозпродукции. По словам главы министерства экономики Украины Юлии Свириденко, украинским властям было принципиально важно показать, что страны не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.

В тот же день сообщалось, что Польша, Словакия и Венгрия приняли решение бойкотировать работу координационной платформы Еврокомиссии по решению проблемных вопросов, связанных с украинским зерном, из-за угроз Киева обратиться в ВТО.

Ранее, 15 сентября, Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции из Украины. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша и Словакия.

В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. Позже, в июле, Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.

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