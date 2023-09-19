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Жителя Крыма приговорили к 8,5 года за создание сети игорных клубов

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Керченский городской суд Республики Крым вынес решение по уголовному делу об организации сети подпольных игорных клубов. Фигурантами по нему проходили семь жителей Керчи и один житель Феодосии, они признаны виновными, сообщает пресс-служба суда.

Сеть игорных заведений просуществовала в период с ноября 2020 года по январь 2022-го. Оборудование было размещено в четырех помещениях города Керчи, доход за всё время деятельности составил не менее 5 млн рублей, уточняет ИА SevastopolMedia.

Фигурантов дела в зависимости от их роли и степени участия суд признал виновными по ч. 2, 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

Как уточняет республиканская прокуратура, один из участников группы, с учетом предыдущей судимости за незаконный оборот наркотиков, приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Остальные — к условным срокам от двух до трех лет с аналогичными испытательными сроками, пишет ИА «Крыминформ».

Приговор с законную силу пока не вступил.

В июле суд в Симферополе вынес решение по делам в отношении девяти жителей Крыма, Марий Эл и Чувашии, которых обвиняли в незаконной организации и проведении азартных игр на полуострове. Все они получили различные условные сроки, от одного до трех лет, и должны выплатить штраф.

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