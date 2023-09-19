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Девять человек пострадали и один погиб при ударе ВФУ по поселку Каиры

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Фото: REUTERS/Anna Voitenko
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В результате массированного удара вооруженных формирований Украины (ВФУ) по поселку Каиры в Херсонской области девять человек пострадали и еще один погиб. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«Девять раненых и один погибший. Это потери одного утра в маленьком поселке Каиры на самом берегу Днепра. Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа», — написал он в Telegram.

По его словам, погиб 84-летний местный житель. Алексеенко заявил, что с начала сентября в Херсонской области от обстрелов погибли четыре человека, еще 64 получили ранения.

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Ранее, 15 сентября, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракету с поражающими элементами для утреннего удара по жилому кварталу Новой Каховки. Удар нанесли реактивной системой залпового огня «Ольха».

В тот день в 9:30 боевики ВСУ ударили по жилому кварталу с применением западного вооружения. В результате обстрела были повреждены четыре многоквартирных дома. Ранения получили 12 человек.

Также в Новой Каховке после массированного обстрела пострадало электричество. Снаряд прилетел на территорию городского водоканала. В здании выбиты окна, повреждена крыша, повреждены автомобильные боксы. При этом еще один снаряд попал на территорию станции скорой помощи. В результате прилета в здании станции выбило окна. По данным администрации Новокаховского городского округа, пострадавших нет.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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