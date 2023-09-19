Минобороны Армении заявило о стабильной ситуации на границах страны

Ситуация на границах Армении остается относительно стабильной. Об этом 19 сентября сообщило министерство обороны республики.

«По состоянию на 14:00 (13:00 мск. — Ред.) обстановка на границах Армении относительно стабильная», — заявила пресс-служба ведомства.

Ранее в этот день минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе.

Были нанесены высокоточные удары по военным базам ВС Армении и военным объектам, наносятся удары по окрестностям Степанакерта. Формальным поводом для начала атаки послужил подорвавшийся в «серой зоне» на мине грузовик с людьми внутри.

Ранее, 15 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия последовательно продолжает работать с Арменией и Азербайджаном и совсем недавно Москва направила в Нагорный Карабах гуманитарную помощь. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Госдепартамент США настаивает на открытии Лачинского коридора.

11 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что обстановка на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. Политик отметил, что Азербайджан скапливает силы у Нагорного Карабаха.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.