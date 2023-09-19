Прощание с актером Гришечкиным началось в Москве

В Москве началось прощание с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным. Кадры с мемориальной церемонии, проходящей в московском Театре на Юго-Западе, появились во вторник, 19 сентября.

Прощание началось в 12:00. Проститься с актером пришли коллеги, друзья, близкие и зрители.

После прощальной церемонии, в 13:30, должно состояться отпевание в храме Архангела Михаила.

16 сентября стало известно, что заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин ушел из жизни в возрасте 61 года. За неделю до смерти актера госпитализировали из-за проблем с сердцем. Причиной смерти стала остановка сердца из-за нарушений в работе органа, «не совместимых с жизнью».

В тот день актер московского Театра на Юго-Западе Антон Белов рассказал «Известиям», каким был Гришечкин. Белов отметил, что никогда не видел, чтобы его коллега грустил, а ни одна встреча, даже случайная, не проходила без анекдотов.

Гришечкин работал в Театре на Юго-Западе с самого его основания, он был талантлив везде и во всем, благодаря чему внес огромный вклад в театр и кинематограф. Артист также возглавлял Волжский драматический театр. Он снялся в почти 170 картинах, большинству зрителей запомнился по роли Александра Степановича Староконя из сериала «Солдаты».

В 1994 году был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2013 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.