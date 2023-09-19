В Москве отремонтируют Театр сатиры

В Москве капитально отремонтируют фасад и купол здания Театра сатиры на Триумфальной площади. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам чиновника, специалисты сохранят облик фасада, однако конструкция станет современной и функциональной. На фасаде планируется установить медиаэкран, где будут показывать сцены из спектаклей разных лет, уточняет сайт aif.ru.

Отмечается, что купол театра изначально построили под цирк братьев Никитиных, который там располагался с 1911 года до середины 1920-х годов, когда там разместили Московский мюзик-холл и Театр оперетты, отмечает телеканал «360». В ходе ремонта планируется заменить металлическое покрытие и перекрасить его в терракотовый, пишет НСН.

Фасад театра уже расчистили, обработали и загрунтовали. В настоящее время специалисты наносят декоративную штукатурку и устанавливают оконные блоки. Стены выполнят в темных и светлых серых тонах. В нижней части с лицевой стороны фасад будет навесным с покрытием из фибробетона.

На месте останется и логотип театра, однако его увеличат в размерах, пишет «Москва 24».

Помимо этого, в ходе ремонта приведут в порядок входную группу: установят информационные световые короба и медиаэкран с бегущей строкой, а также обновят остекление. Работы планируется завершить в 2024 году, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В декабре худрук Театра сатиры Сергей Газаров заявил, что Москва — самый театральный город мира, а русский зритель превосходит своих зарубежных коллег. Комментируя репертуар театра, Сергей Газаров подчеркнул, что одним из его приоритетов являются спектакли для детей и юношества.