Мотоциклист пострадал в результате столкновения с легковушкой в Самаре

В Октябрьском районе Самары в результате столкновения с легковым авто пострадал мотоциклист. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла вечером 18 сентября на улице Революционной. Предварительно установлено, что 66-летний водитель Great Wall Hover при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda под управлением 39-летнего мужчины. Транспортные средства столкнулись, от удара мотоцикл отбросило на «ВАЗ-2114».

В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы и был доставлен в больницу. Медики оказали ему помощь и назначили амбулаторное лечение, пишет НИА «Самара».

Обстоятельства столкновения устанавливаются.

6 сентября в Ульяновске 40-летний водитель мотоцикла Honda не выдержал боковой интервал и наехал на остановившийся Fiat Albea. Мотоциклиста госпитализировали, как выяснилось, он не имеет водительских прав, а сам мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке.