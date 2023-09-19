Мосгорсуд признал экстремистской организацию «Новое величие»

Московский городской суд признал экстремистской молодежную организацию «Новое величие». Об этом 19 сентября сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Административное исковое заявление удовлетворить, признать незарегистрированное общественное объединение экстремистским и запретить его деятельность на территории Российской Федерации. Решение может быть обжаловано в течение месяца», — зачитал решение судья.

Несколько членов этой организации ранее были осуждены за преступления экстремистской направленности.

Один из участников сообщества, Вячеслав Крюков, осужденный на шесть лет колонии, вышел на свободу 14 октября 2022 года. Он стал первым вышедшим из тюрьмы фигурантом дела «Нового величия». По словам адвоката Крюкова Леонида Соловьева, его подзащитный провел в колонии более двух лет и столько же в московском СИЗО.

При этом в январе 2021 года суд смягчил приговор другим фигурантам дела, Руслану Костыленкову и Петру Карамзину. Первому из них назначили шесть лет девять месяцев колонии, второму — шесть лет три месяца. Ранее они были приговорены к семи годам и 6,5 года соответственно.

Движение «Новое величие» было создано в конце 2017 года. Следствие полагало, что участники группы хотели совершить государственный переворот и захватить власть в России. Фигуранты дела, в свою очередь, утверждали, что идею о создании организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В декабре 2019 года в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин объявил, что целью организации «Новое величие» было свержение власти неконституционным путем, а его участники готовились к боевым действиям и терактам.