Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Майкова

Актриса театра и кино Любовь Майкова ушла из жизни 18 сентября. Информация об этом появилась на сайте ГИТИСа во вторник, 19 сентября.

«ГИТИС выражает искренние соболезнования родным и близким Любови Майковой», — говорится в публикации.

Майкова окончила ГИТИС в 1980 году и тогда же дебютировала в кино, исполнив роль в фильме «Вам и не снилось...». В 1986-м актриса основала Малую драматическую труппу, в которой служила до 1989 года. Она воплотила на сцене образы Герды в «Снежной королеве», Маргариты в пьесе Уильяма Шекспира «Ричард III» и другие.

Большую известность получила благодаря участию в таких фильмах, как: «Вам и не снилось...», «Забытая история для флейты», «Где находится нофелет?», «Салон красоты».

Известно, что после 1980-х годов актриса переехала в американский город Сиэтл.