Украинский беспилотник уничтожен в небе над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegrаm-канале.

Губернатор области Александр Богомаз уточнил, в свою очередь, что БПЛА был сбит над Суземским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо подразделениям ПВО!» — написал он в Telegram.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Шебекинском городском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — были сбиты три воздушные цели на подлете к городу. Пострадавших не было.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.