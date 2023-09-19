В Польше предложили запретить транзит западного оружия на Украину

Польский политик Славомир Менцен заявил, что Варшава должна запретить транзит западного оружия на Украину в ответ на политику Киева по вопросу экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции. С таким призывом он выступил в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter. — Ред.)18 сентября.

«Если Украина хочет ввести запрет на ввоз польских фруктов и овощей, ее следует спросить, что она думает о польском запрете на экспорт оружия и боеприпасов на Украину», — написал Менцен.

По его словам, Киев, «вероятно, слишком хорошо справляется» с конфликтом с Россией, если «хочет начать торговую войну с Польшей сейчас».

15 сентября Еврокомиссия приняла решение не продлевать действующие с мая ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако при этом обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Венгрия, Словакия и Польша. Варшава, в частности, назвала украинское зерно угрозой для стран — членов Евросоюза, которая способна дестабилизировать их внутренние рынки.

В ответ на это Киев подал иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии. Об этом 18 сентября заявила глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко. В тот же день заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Киев готовится принять ответные меры против польского экспорта фруктов и овощей.