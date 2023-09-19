Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На подлете к Шебекино сбит беспилотник
Мир
У здания правительства Армении начались столкновения с полицией
Армия
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Армия
Шойгу заявил о динамичном развитии отношений РФ и Ирана в оборонной сфере
Общество
Жена Алексея Янина сообщила о смерти актера
Происшествия
В Москве нашли мертвым игрока кировской любительской футбольной команды
Общество
Путин посетил в Ижевске предприятие по производству беспилотников
Мир
Власти Азербайджана заявили о готовности встретиться с армянами Карабаха
Мир
Латвия закроет один из пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией
Мир
В Ереване начались протесты против Пашиняна
Мир
Генсек ООН назвал прошедшее лето самым жарким за всю историю наблюдений
Мир
Два человека погибли в результате удара молнии в Мексике
Происшествия
Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху

В Польше предложили запретить транзит западного оружия на Украину

Политик Менцен предложил запретить транзит через Польшу оружия Запада на Украину
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польский политик Славомир Менцен заявил, что Варшава должна запретить транзит западного оружия на Украину в ответ на политику Киева по вопросу экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции. С таким призывом он выступил в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter. — Ред.)18 сентября.

«Если Украина хочет ввести запрет на ввоз польских фруктов и овощей, ее следует спросить, что она думает о польском запрете на экспорт оружия и боеприпасов на Украину», — написал Менцен.

По его словам, Киев, «вероятно, слишком хорошо справляется» с конфликтом с Россией, если «хочет начать торговую войну с Польшей сейчас».

Пятеро на одного: фермеры в странах ЕС против ввоза зерна из Украины
Наплыв дешевой сельхозпродукции мешает собственным поставкам

15 сентября Еврокомиссия приняла решение не продлевать действующие с мая ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако при этом обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Венгрия, Словакия и Польша. Варшава, в частности, назвала украинское зерно угрозой для стран — членов Евросоюза, которая способна дестабилизировать их внутренние рынки.

В ответ на это . Об этом 18 сентября заявила глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко. В тот же день заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Киев готовится принять ответные меры против польского экспорта фруктов и овощей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023