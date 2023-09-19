Эксперт объяснил необходимость борьбы с виртуальными мобильными номерами

Анонимные виртуальные мобильные номера действительно представляют собой угрозу, поэтому борьба с ними — это правильный шаг со стороны правительства. Об этом 19 сентября заявил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

Ранее в этот день стало известно, что правительство России подготовило постановление, по которому планируется начать блокировку сервисов выдачи виртуальных мобильных номеров. Документ вносит изменения в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования, он вступит в силу 1 сентября 2024 года.

«Чаще всего такие номера используются для различного рода мошенничеств. Кроме того, они могут использоваться для ведения анонимных Telegram-каналов, распространяющих дискредитирующую или пропагандистскую информацию», — отметил Черноусов.

Также он обратил внимание, что такие номера могут использоваться для осуществления сделок в даркнете. Например, пользователи даркнет-форумов зачастую при осуществлении сделок пользуются именно Telegram.

«А если таких номеров не будет, правоохранительные органы смогут быстрее их идентифицировать», — подчеркнул эксперт.

В этот же день «Известия» сообщали, что Минцифры подготовило проект концепции «Цифрового кодекса» — закона, который по замыслу авторов должен систематизировать разрозненные нормативные акты в сфере IT и связи, не учитывающие особенности многих современных технологий. Кодекс должен унифицировать имеющуюся регуляторику в сфере IT и телекома и ввести в правовое поле новые технологии.