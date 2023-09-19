Пушилин исключил влияние поставок ATACMS Украине на ход СВО

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что поставки Украине тактических баллистических ракет ATACMS со стороны США не смогут изменить ход боевых действий, но несут серьезную угрозу мирному населению республики. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24» во вторник, 19 сентября.

Пушилин подчеркнул, что подобные поставки со стороны Запада происходят не впервые и существенного влияния на ход боевых действий не оказали.

«Для гражданского населения это лишние угрозы, потому что мы видим, что противник, как только начинает нести какие-то серьезные потери, не имея никаких побед на фронте, начинает просто раздраженно обстреливать населенные пункты, в частности Донецкой Народной Республики», — цитирует Пушилина ТАСС.

Однако официальная передача ракет ATACMS всё еще находится под вопросом. Газета The Wall Street Journal 15 сентября со ссылкой на источники из числа американских чиновников сообщила, что администрация президента США Джо Байдена лишь рассматривает возможность передачи ATACMS Киеву осенью, но окончательное решение должен принять глава государства.

Портал Axios также со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон не намерен объявлять о поставках Киеву ATACMS во время сентябрьского визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Встреча лидеров двух стран в Белом доме запланирована на 21 сентября.

Баллистические ракеты ATACMS ­­­­запускаются с помощью комплексов HIMARS и MLRS, которые уже неоднократно поставлялись Украине. Максимальный радиус поражения этих ракет — 250–300 км.

Ранее, 7 июля, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан официально подтвердил поставки Украине кассетных боеприпасов, применение которых осуждается ООН.

Власти западных стран усилили военную помощь Украине на фоне начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.