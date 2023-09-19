Байден вновь назвал президента России Владимира Путина диктатором

Президент США Джо Байден вновь публично оскорбил российского лидера Владимира Путина, пишет 19 сентября Reuters.

В своей речи на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке глава Белого дома подчеркнул, что «никогда не встанет на одну сторону с таким диктатором, как Путин».

По словам действующего лидера, его оппонент на предстоящих выборах, Дональд Трамп, склоняется перед Москвой. Сам Байден пообещал избирателям придерживаться иного политического курса при повторном избрании.

Американский лидер не в первый раз позволяет себе резкие слова в адрес президента России. До этого он называл коллегу из РФ «военным преступником» и «мясником».

В марте Байден заявлял, что Путин «не может оставаться у власти». Позднее хозяин Белого дома объяснил, что не призывает к смене власти в России.

В ответ на оскорбительные выпады американского коллеги Путин пожелал ему здоровья и напомнил детскую поговорку про того, кто обзывается, тот сам так называется.