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Байден вновь назвал президента России Владимира Путина диктатором

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Президент США Джо Байден вновь публично оскорбил российского лидера Владимира Путина, пишет 19 сентября Reuters.

В своей речи на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке глава Белого дома подчеркнул, что «никогда не встанет на одну сторону с таким диктатором, как Путин».

По словам действующего лидера, его оппонент на предстоящих выборах, Дональд Трамп, склоняется перед Москвой. Сам Байден пообещал избирателям придерживаться иного политического курса при повторном избрании.

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Американский лидер не в первый раз позволяет себе резкие слова в адрес президента России. До этого он называл коллегу из РФ «военным преступником» и «мясником».

В марте Байден заявлял, что Путин «не может оставаться у власти». Позднее хозяин Белого дома объяснил, что не призывает к смене власти в России.

В ответ на оскорбительные выпады американского коллеги Путин пожелал ему здоровья и напомнил детскую поговорку про того, кто обзывается, тот сам так называется.

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