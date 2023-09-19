Два реанимобиля закупили для Рязанской области

Власти Рязанской области закупили еще два реанимобиля. Машины передадут Центру медицины катастроф рязанской областной клинической больницы.

62INFO.ru со ссылкой на региональный минздрав пишет, что машины оснастили всем необходимым оборудованием, чтобы оказывать помощь и перевозить тяжелобольных пациентов.

Ранее Рязанская область получила восемь санитарных «Газелей». До конца года будут еще поставки машин, которые направят в районные больницы и станции скорой помощи. Всего закупят порядка 20 автомобилей, уточняет РИА «7 новостей».