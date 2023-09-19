Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На подлете к Шебекино сбит беспилотник
Мир
У здания правительства Армении начались столкновения с полицией
Армия
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Армия
Шойгу заявил о динамичном развитии отношений РФ и Ирана в оборонной сфере
Общество
Жена Алексея Янина сообщила о смерти актера
Происшествия
В Москве нашли мертвым игрока кировской любительской футбольной команды
Общество
Путин посетил в Ижевске предприятие по производству беспилотников
Мир
Власти Азербайджана заявили о готовности встретиться с армянами Карабаха
Мир
Латвия закроет один из пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией
Мир
В Ереване начались протесты против Пашиняна
Мир
Генсек ООН назвал прошедшее лето самым жарким за всю историю наблюдений
Мир
Два человека погибли в результате удара молнии в Мексике
Происшествия
Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху
Сюжет:

Пушилин заявил о нахождении Клещеевки и Андреевки в серой зоне

Пушилин: Клещеевка и Андреевка — в серой зоне, ВСУ не удается там закрепиться
0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поселки Клещеевка и Андреевка недалеко от Артемовска (украинское название Бахмут. — Ред.) в Донецкой Народной Республике (ДНР) находятся в серой зоне. Об этом 19 сентября заявил врио ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются закрепиться в населенных пунктах, однако им это не удается — там держат контроль подразделения российских военных.

«Мы видели победные реляции со стороны украинского режима по поводу Клещеевки, по поводу Андреевки. Но я вам скажу: данные населенные пункты находятся в серой зоне», — отметил Пушилин.

По его словам, Андреевка почти полностью уничтожена. Украинские военные всё еще пытаются зайти на территорию села, но российская артиллерия при поддержке авиации пресекает их продвижение, передает «Газета.Ru».

В Клещеевку ВСУ пытаются прорваться с юга. Как указал Пушилин, в населенном пункте важным является рубеж по железной дороге.

Пункт отражения: что происходит вокруг Работино
Российские войска заманивают туда ВФУ, после чего наносят удары, говорят военные эксперты

Ранее, 18 сентября, разведчик 150-й мотострелковой дивизии группировки войск «Юг» сообщил, что у ВСУ почти нет шансов подобраться к Артемовску. По словам российского разведчика, последние позиции Вооруженных сил РФ на окраинах города отделяют от позиций боевиков противника открытые участки местности, где рельеф не позволяет украинским войскам продвигаться на данном участке фронта незамеченными.

До этого, 7 сентября, разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, сообщил, что на территории подконтрольных Киеву населенных пунктов Часов Яр и Богдановка под Артемовском российские военные заметили скопление ВСУ. По словам разведчика, ротация украинских сил ведется в Часовом Яру и Богдановке, так как оттуда подвозят боеприпасы на фронтовые позиции ВСУ.

Украинские войска начали осуществлять атаки на регионы России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023