Пушилин заявил о нахождении Клещеевки и Андреевки в серой зоне

Поселки Клещеевка и Андреевка недалеко от Артемовска (украинское название Бахмут. — Ред.) в Донецкой Народной Республике (ДНР) находятся в серой зоне. Об этом 19 сентября заявил врио ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются закрепиться в населенных пунктах, однако им это не удается — там держат контроль подразделения российских военных.

«Мы видели победные реляции со стороны украинского режима по поводу Клещеевки, по поводу Андреевки. Но я вам скажу: данные населенные пункты находятся в серой зоне», — отметил Пушилин.

По его словам, Андреевка почти полностью уничтожена. Украинские военные всё еще пытаются зайти на территорию села, но российская артиллерия при поддержке авиации пресекает их продвижение, передает «Газета.Ru».

В Клещеевку ВСУ пытаются прорваться с юга. Как указал Пушилин, в населенном пункте важным является рубеж по железной дороге.

Ранее, 18 сентября, разведчик 150-й мотострелковой дивизии группировки войск «Юг» сообщил, что у ВСУ почти нет шансов подобраться к Артемовску. По словам российского разведчика, последние позиции Вооруженных сил РФ на окраинах города отделяют от позиций боевиков противника открытые участки местности, где рельеф не позволяет украинским войскам продвигаться на данном участке фронта незамеченными.

До этого, 7 сентября, разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, сообщил, что на территории подконтрольных Киеву населенных пунктов Часов Яр и Богдановка под Артемовском российские военные заметили скопление ВСУ. По словам разведчика, ротация украинских сил ведется в Часовом Яру и Богдановке, так как оттуда подвозят боеприпасы на фронтовые позиции ВСУ.

Украинские войска начали осуществлять атаки на регионы России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»