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Суд вынес приговор основателям «Мани Фанни» по делу о мошенничестве

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Фото: РЕН ТВ
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В Москве суд вынес приговор генеральному директору микрофинансовой компании «Мани Фанни» Александру Шустову и ее учредителю Павлу Лосеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала Пресненского суда во вторник, 19 сентября.

Шустов получил 10 лет лишения свободы, Лосев приговорен к девяти годам заключения.

При этом по 143 эпизодам мошенничества гособвинение запрашивало для гендиректора фирмы 15 лет лишения свободы, для ее учредителя — 13 лет по 112 эпизодам.

В конце 2018 года компания «Мани Фанни» занимала 13-е место по размеру микрозаймов в рейтинге «Эксперт РА». В нее вносили средства около 200 частных вкладчиков на общую сумму порядка 700 млн рублей.

В апреле 2019 года компания объявила, что не в состоянии выплатить вкладчикам деньги, и приостановила свою деятельность. Позднее было установлено, что фирма некорректно отражала размер своего капитала и неправильно формировала резервы по микрозаймам, а также публиковала отчетность, не соответствующую действительности.

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В конце июля Исходя из них, почти половина россиян становилась жертвой нелегальных финансовых организаций.

Месяцем ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал в интервью «Известиям», что деятельность микрофинансовых организаций постоянно находится в фокусе внимания ведомства. Генпрокуратура работает над выявлением схем, когда физические лица вместо микрофинансовых организаций предоставляют займы под залог недвижимости, отметил он.

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