В Нижнем Новгороде спасатели вытащили из-под земли восьмилетнего мальчика

На территории одной из школ Нижнего Новгорода спасатели вытащили ребенка, провалившегося под землю. Видео опубликовано в Telegram-канале МЧС России.

Мальчик упал в одну из лунок, вырытых для установки столбов, и не смог выбраться самостоятельно. Спасатели вытащили ребенка, предварительно надев на него маску для безопасности.

Помощь врачей спасенному не понадобилась.

Ранее, 28 августа в районе Текстильщики Москвы восьмилетний мальчик провалился ногой в яму с кипятком, которая образовалась в результате прорыва теплосети.