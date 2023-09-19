Машина скорой помощи попала в ДТП в Липецке

Реанимационный автомобиль попал в ДТП в Липецке, в районе школы № 324 на улице Гагарина. Машина экстренных служб столкнулась с иномаркой Kia.

Как уточняет Lipetskmedia, машина скорой помощи двигалась по улице Гагарина без включенных проблесковых маячков. В это время водитель Kia поворачивал на улицу Нестерова. Он не убедился в безопасности маневра и врезался в «Газель».

В ОГИБДД по Липецку GOROD48 сообщили, что в аварии никто не пострадал. Реанимобиль ехал без пациента. По предварительным данным, в столкновении виноват водитель иномарки.

Ранее, 18 сентября, сообщалось о ДТП с участием машины скорой помощи на 39-м км трассы Ростов — Ставрополь в Ростовской области. Фельдшер, водитель и пациент получили травмы. Грузовик MAN выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил машину скорой помощи, которая следовала по встречной полосе с включенными спецсигналами и маяками.