Подозреваемого в убийстве чиновницы Роспотребнадзора доставили в СК

Мужчину, подозреваемого в убийстве чиновницы Роспотребнадзора в Москве, доставили в подразделение Главного следственного управления СК по столице. Видео с задержанным опубликовано 19 сентября.

На кадрах видно, как мужчину конвоируют сотрудники полиции, после чего его отправляют на допрос.

Ранее в этот день на западе Москвы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве начальницы отдела государственной службы и кадров управления Роспотребнадзора по столице. Им оказался 37-летний уроженец Махачкалы, ранее судимый за изнасилование. В момент совершения преступления он был пьян.

Тело женщины обнаружили на Молдавской улице в кустах. По данным «Известий», ее убили, когда она шла утром на работу. Задержанный на почве возникших неприязненных чувств задушил ее и ударил по голове.

Столичный главк СК сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщает Telegram-канал Mash.