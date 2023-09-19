Стала известна причина крупного пожара на предприятии под Псковом

В пресс-службе МЧС РФ по Псковской области назвали причину пожара на площадке технологического центра «Техносвар». Она находится в деревне Неелово-1 Псковского района.

Как пишет «Псковская лента новостей», возгорание возникло из-за аварийного режима работы электрооборудования в трансформаторном цехе. В спасательной службе уточнили, что в производственном здании выгорело помещение трансформаторного цеха, огонь уничтожил кровлю, сгорели две печи.

Два производственных помещения всё же удалось спасти от огня. Из огня вынесли 25 баллонов с газом, пять из них — с пропаном.

Псковское агентство информации уточняет, что с огнем боролись в течение двух часов. В 20:29 возгорание локализовали на площади 900 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать в 21:08.

Ранее, 15 сентября, в Самаре на территории завода вспыхнул пожар. Выяснилось, что в помещении произошло горение масла. Пожарные ликвидировали открытое возгорание площадью 1 тыс. кв. м.