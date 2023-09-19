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Максим Ликсутов рассказал о запуске ИТ-системы для управления зарядными станциями

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Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы разработал собственную ИТ-систему для управления зарядными станциями. Об этом расскзал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Максим Ликсутов.

Новая система «Энергия Москвы» предназначена как для владельцев зарядной инфраструктуры, так и для электромобилистов.

Благодаря этой системе операторы получат доступ к широкой аудитории, а для водителей электротранспорта процесс зарядки станет простым и доступным — в рамках ИТ-системы сейчас тестируется пользовательское приложение. Это первая в стране мультимодальная интеграционная система зарядной инфраструктуры, к которой мы планируем подключить и другие регионы. Одним из первых к платформе подключился сервис „Яндекс Заправки“. », — сообщил Максим Ликсутов.

Как рассказал Максим Ликсутов, Интеграция сервиса «Яндекса» в городскую ИТ-систему станет важным шагом в ее развитии. С его помощью владельцы электромобилей могут найти ближайшие заправочные станции, проверить их статус, а также начать или завершить зарядку в приложении «Яндекс Заправки».

«Популярность личного электротранспорта растет, поэтому мы развиваем необходимую инфраструктуру для него и удобные электронные сервисы в соответствии с поручением Сергея Собянина. Мы начали тестировать приложение для владельцев электромобилей, которое упростит использование сети „Энергия Москвы“. В рамках проекта в столице насчитывается более 220 городских зарядных станций и их количество будет расти», — добавил Максим Ликсутов.

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