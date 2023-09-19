В России могут отказаться от продаж новой Call of Duty из-за призывов к насилию

Российские торговые сети могут отказаться от продажи компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare III, если в ней будут содержаться призывы к насилию над россиянами. Об этом 19 сентября сообщает портал РБК.

«Игра содержит призывы к насилию в отношении гражданина России, мы считаем это неприемлемым», — заявил президент Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи.

О намерении отказаться от продажи видеоигры заявили торговые сети «М.Видео-Эльдорадо» и DNS, а также тематические ретейлеры «Бука» и ЭМСИ.

Мировой релиз Call of Duty: Modern Warfare III состоится в ноябре 2023 года. Разработчики игры ранее публиковали проморолики, из которых может следовать, что на одном из уровней будет возможность стрелять в мирных граждан в российском аэропорту.

4 сентября сообщалось, что серый рынок видеоигр в России почти в два раза превысил официальный. Согласно данным XYZ School, посредники по продаже ключей и аккаунтов с начала 2023 года заработали 4,5 млрд рублей.