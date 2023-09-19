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Эрдоган грубо ответил на вопрос американской журналистки о Кавале

Эрдоган на вопрос о Кавале призвал американскую журналистку уважать судебную власть
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Фото: REUTERS/PPO/Murat Cetinmuhurdar
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко ответил журналистке американского телеканала PBS Амне Наваз на вопрос о правозащитнике Османе Кавале, который был приговорен к пожизненному заключению. Глава республики призвал ведущую уважать решение суда, приводит слова политика турецкая газета Hürriyet 19 сентября.

«Вы не имеете права перебивать. Вы будете меня уважать, вы будете уважать решение, принятое судебной властью», — сказал президент Турции.

Однако Эрдоган всё же ответил на вопрос. Он отметил, что решение было принято судебной властью и президент не в праве говорить от ее имени.

«Почему вас это так волнует? Турция — правовое государство. В правовом государстве такие решения принимает судебная власть. Если судебная власть приняла решение, то давайте его уважать. Я не могу говорить от имени судебной власти. Человек (Осман Кавала. — Ред.) был финансистом протестов», — добавил президент Турции.

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Осман Кавала — известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего, в частности, проекты религиозных и этнических меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между армянским и турецким населением, а также мирное решение курдского вопроса.

В феврале 2020 года турецкий суд оправдал правозащитника по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавалу предъявили новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года. 26 апреля 2022 года Осман Кавала был приговорен к пожизненному заключению.

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