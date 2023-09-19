Диверсанты ВСУ были уничтожены огнем «Солнцепеков» при попытке перейти Днепр

Вооруженные силы России поразили тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» украинских диверсантов, пытавшихся форсировать Днепр. Об этом 19 сентября сообщило Минобороны РФ, распространив кадры успешной боевой работы российских военных.

На записи, опубликованной министерством, виден полет реактивных термобарических боеприпасов огнеметных систем, которые попадают в цель. Затем возникают характерные объемные взрывы, которые можно увидеть на видеозаписи.

Ранее, 7 сентября, российские силы обнаружили и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы украинского десанта на острове Переяславский в устье Днепра. Всех боевиков уничтожили. Кроме того, в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики была отражена атака противника и пресечена деятельность двух ДРГ противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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