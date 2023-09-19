Ко Всемирному дню туризма в Москве проведут более 380 экскурсий

В честь Всемирного дня туризма в столице с 23 по 25 сентября организуют больше 380 экскурсий, сообщила исполняющая обязанности заммэра Наталья Сергунина.

«Москвичи и туристы смогут прогуляться по историческому центру, побывать в городских парках, музеях, библиотеках и на других площадках», — отметила Сергунина.

Бесплатные групповые экскурсии организуют в рамках культурно-просветительской акции «Московские истории».

В новом сезоне к проекту присоединились еще девять культурных площадок, в том числе Дом культуры «ГЭС-2», Музей Победы, Третьяковская галерея, Государственный музей искусства народов Востока, Еврейский музей и центр толерантности.

В рамках акции, в частности, запланирована экскурсия «Московские легенды — ЦДМ», во время которой расскажут о Центральном детском магазине на Лубянке и предложат рассмотреть витражи, созданные по мотивам русских народных сказок. Кроме того, посетителям покажут обновленное пространство «Музея детства», где представлено более тысячи экземпляров игрушек 1950-1980-х годов.

Участники прогулки по Бульварному кольцу узнают различные факты о достопримечательностях, которые будут встречаться по пути. Это Дом-музей М.Н. Ермоловой, Московский художественный академический театр имени М. Горького, памятники А.С. Пушкину.

Еще один маршрут — «Университетский квартал» — пройдет по территории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Программа подготовлена комитетом по туризму Москвы при поддержке столичного департамента культуры и департамента инвестиционной и промышленной политики. Онлайн-регистрация открыта в турсервисе Russpass до 20 сентября.

Культурно-просветительская акция проводится в столице с 2020 года. За все время в ней приняли участие свыше 24 тыс. человек.