Реклама
Прямой эфир
Мир
У здания правительства Армении начались столкновения с полицией
Армия
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Армия
Шойгу заявил о динамичном развитии отношений РФ и Ирана в оборонной сфере
Общество
Жена Алексея Янина сообщила о смерти актера
Происшествия
В Москве нашли мертвым игрока кировской любительской футбольной команды
Общество
Путин посетил в Ижевске предприятие по производству беспилотников
Мир
Власти Азербайджана заявили о готовности встретиться с армянами Карабаха
Мир
Латвия закроет один из пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией
Мир
В Ереване начались протесты против Пашиняна
Мир
Генсек ООН назвал прошедшее лето самым жарким за всю историю наблюдений
Мир
Два человека погибли в результате удара молнии в Мексике
Происшествия
Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху
Общество
Суд вынес приговор серийному отравителю в подмосковных электричках

Ко Всемирному дню туризма в Москве проведут более 380 экскурсий

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В честь Всемирного дня туризма в столице с 23 по 25 сентября организуют больше 380 экскурсий, сообщила исполняющая обязанности заммэра Наталья Сергунина.

«Москвичи и туристы смогут прогуляться по историческому центру, побывать в городских парках, музеях, библиотеках и на других площадках», — отметила Сергунина.

Бесплатные групповые экскурсии организуют в рамках культурно-просветительской акции «Московские истории».

В новом сезоне к проекту присоединились еще девять культурных площадок, в том числе Дом культуры «ГЭС-2», Музей Победы, Третьяковская галерея, Государственный музей искусства народов Востока, Еврейский музей и центр толерантности.

В рамках акции, в частности, запланирована экскурсия «Московские легенды — ЦДМ», во время которой расскажут о Центральном детском магазине на Лубянке и предложат рассмотреть витражи, созданные по мотивам русских народных сказок. Кроме того, посетителям покажут обновленное пространство «Музея детства», где представлено более тысячи экземпляров игрушек 1950-1980-х годов.

Участники прогулки по Бульварному кольцу узнают различные факты о достопримечательностях, которые будут встречаться по пути. Это Дом-музей М.Н. Ермоловой, Московский художественный академический театр имени М. Горького, памятники А.С. Пушкину.

Еще один маршрут — «Университетский квартал» — пройдет по территории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Программа подготовлена комитетом по туризму Москвы при поддержке столичного департамента культуры и департамента инвестиционной и промышленной политики. Онлайн-регистрация открыта в турсервисе Russpass до 20 сентября.

Культурно-просветительская акция проводится в столице с 2020 года. За все время в ней приняли участие свыше 24 тыс. человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023