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На ВДНХ пройдет научно-познавательный фестиваль «Проектируем будущее»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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С 21 по 24 сентября на ВДНХ пройдет научно-познавательный фестиваль «Проектируем будущее», в рамках которого запланировано больше 100 мероприятий. Об этом рассказала исполняющая обязанности заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Среди них — презентации, научные дебаты, тематические мастерские и сессии, интеллектуальные игры и выступления экспертов. Москвичи смогут не только послушать лекции, но и принять активное участие в разработке проектов», — отметила Сергунина.

Для детей проведут мастер-классы по созданию комиксов, сказок и инсталляций. Подростки смогут познакомиться с профессиями будущего и пообщаться с экспертами в разных отраслях. В программе также практикумы по развитию креативности.

Мероприятия пройдут на площадках Музейного города ВДНХ: в центре «Космонавтика и авиация», музее славянской письменности «Слово», центре современных биотехнологий «Музей «Биотех», Биологическом музее имени К. А. Тимирязева, Театре сказок.

Так, вечером 21 сентября в Музее славянской письменности «Слово» старший преподаватель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андриан Влахов расскажет слушателям о научных исследованиях культур и языков арктических сообществ и поделится результатами пяти экспедиций в Карелию.

Музей городского хозяйства 22 сентября проведет профориентационную игру «Компас новых профессий». На следующий день в Музее транспорта Москвы организуют лекцию и мастер-классы, посвященные средствам передвижения будущего. На одном из занятий посетителям предложат объединиться в команды и создать проект транспорта для гипотетической вселенной.

24 сентября в павильоне «Умный город» пройдет финал шестого сезона научно-популярного проекта «Научные бои: Вышка». Его участники — студенты, которым предстоит рассказать аудитории о своих исследованиях в разных областях науки.

Организатором фестиваля выступает Фонд исследовательских, культурных и просветительских проектов «Будущее время». Участие во всех активностях бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.

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