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Жителям новых регионов РФ начали выдавать льготную ипотеку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Клиент ПСБ в новых регионах России оформил первый ипотечный кредит по программе с господдержкой, сообщили в пресс-службе банка. Льготная ипотека была выдана на покупку квартиры в одной из новостроек города Мариуполя Донецкой Народной Республики.

Программа жилищного строительства с использованием механизма долевого участия, запущенная Минстроем России, стала значимым шагом для развития ипотеки в новых регионах, подчеркнули в ПСБ. Продажа квартир в строящихся жилых домах осуществляется в соответствии с российским законодательством о долевом строительстве, с применением эскроу-счетов для расчетов по договору участия в долевом строительстве жилья. Средства на эскроу-счетах хранятся до тех пор, пока объект жилья не будет полностью достроен и сдан.

«Для развития новых российских регионов запуск ипотеки на новостройки знаменует начало преображения городов, качественное обновление жилого фонда, ускоренное развитие жилищной, коммунальной и социальной инфраструктуры и в конечном итоге — повышение уровня жизни населения. Ипотека и жилищное строительство стимулируют производство в смежных отраслях, способствуют притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест — это сильнейший стимул для экономики новых российских регионов. ПСБ первым из системно значимых банков России начал работать в новых субъектах, предоставив населению широкую линейку продуктов и сервисов, включая льготное кредитование. В дальнейших планах — расширение нашего участия в ключевых инфраструктурных и социальных проектах», — отметил вице-президент, директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.

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