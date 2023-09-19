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В Германии заявили о риске войны России и НАТО

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Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher
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Эскалация конфликта на Украине приведет к военному столкновению России и НАТО. Об этом 19 сентября сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

«Возрастает риск еще большей эскалации, ведущей к военному конфликту между НАТО и Россией и реальной опасности ядерной войны, хотя США и Россия хотят этого избежать», — говорится в статье.

Авторы считают, что Украина не сможет победить Россию даже при поддержке западных стран, которые поставляют оружие и обучают военных.

«Поставки «чудо-оружия», которых то и дело требуют обыватели, не станут тем долгожданным переломным моментом, который мог бы изменить стратегическую ситуацию в пользу Киева», — отмечает издание.

Авторы призвали остановить эскалацию, пока события на Украине не вышли из-под политического контроля.

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Ранее, 17 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение, что западные страны во главе с США ведут войну против России, поставляя на Украину оружие и боеприпасы, а также снабжая Киев разведданными.

Днем ранее четыре американских сенатора направили письмо президенту США Джо Байдену с призывом немедленно поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, чтобы «максимизировать вероятность» успеха ее операции. Сенаторы также подчеркнули, что до конца «типичного сезона боевых действий» на Украине остается 30 дней, а ATACMS нужны Киеву, чтобы к зиме добиться важных целей.

15 сентября стало известно, что Байден планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 21 сентября в Вашингтоне. Ожидаемый визит состоится в то время, когда американский конгресс будет рассматривать запрос Белого дома о дополнительной помощи Киеву. При этом его согласование остается под вопросом, поскольку члены Республиканской партии разошлись во мнениях в данном вопросе.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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