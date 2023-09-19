В Екатеринбурге подросток случайно выстрелил в голову своему другу

В Екатеринбурге 15-летний подросток во время игры с пневматическим пистолетом случайно выстрелил своему другу в голову, сообщает источник «Известий» 19 сентября.

«Два приятеля играли днем на улице. Один из подростков крутил пистолет, купленный на одном из маркетплейсов, за защитную скобу на указательном пальце и случайно выстрелил в приятеля, не имея никакого умысла», — уточнил собеседник редакции.

Пострадавший был доставлен в больницу. После оказания необходимой помощи сразу отпущен домой.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли пять газовых баллончиков для пневматического пистолета, пистолеты «Сталкер» и «Глок», две емкости с металлическими шариками.

Ранее, 24 августа, 15-летний подросток из Москвы, также купивший пистолет на одном из маркетплейсов, выстрелил своему другу в лицо. Медики установили, что пуля могла остаться внутри тела пострадавшего.