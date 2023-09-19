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Северный и Южный речные вокзалы Москвы приняли за лето более тысячи судов

Собянин рассказал о высокой популярности речных вокзалов Москвы
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За лето 2023 года Северный и Южный речные вокзалы Москвы приняли более 1 тыс. судов, прогулки на которых совершили свыше 175 тыс. человек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге во вторник, 19 сентября.

По его словам, в этом сезоне навигации с речных вокзалов можно отправиться в круиз до 30 городов и туристических центров страны. Наиболее популярными направлениями для речных путешествий стали Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Тверь, Нижний Новгород, а также Рязань, Касимов и другие города, пишет «Москва 24».

Мэр также отметил, что речные вокзалы оказались востребованы не только среди туристов, но и среди обычных горожан благодаря благоустройству территории. За лето объекты суммарно посетили 1,3 млн человек, из которых 1,2 млн побывали на Северном речном вокзале, сообщает RT.

Отмечается, что на обоих речных вокзалах проводятся лекции, выставки, проходят фестивали и мастер-классы, пишет сайт aif.ru. Так, 108 мероприятий прошли летом на Северном речном вокзале, еще 130 провели на Южном, отмечает агентство городских новостей «Москва». В здании последнего расположился Музей транспорта Москвы. Также там оборудована смотровая площадка на крыше. Помимо этого на вокзалах работали бассейны, отмечает НСН.

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18 сентября телеканал «360» сообщил, что новый бесплатный водный маршрут Южный речной вокзал — Печатники — Южный речной вокзал перевез более 3,5 тыс. москвичей с 16 сентября. Для удобства пассажиров в его расписание внесли изменения: в будние дни маршрут будет работать с 14:00 до 22:00, а в выходные дни — с 10:00 до 22:00. В будние дни интервал движения составит 30 минут, а в выходные — 15 минут.

В конце августа сообщалось, что за летний сезон свыше 17,6 тыс. человек воспользовались речным транспортом в Московской области. Наиболее популярным стал маршрут в Лыткарино.

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