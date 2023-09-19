Торговля между Заполярьем и Казахстаном активизировалась в 2 раза

Между Мурманской областью и Казахстаном заметно вырос торговый оборот. Об этом стало известно на встрече губернатора Андрея Чибиса с генеральным консулом Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Дмитрием Михно. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия.

Глава Мурманской области, чьи слова приводит ИА «Би-порт», отметил, что за 2022 год торговый оборот между двумя регионами вырос в 2,3 раза по сравнению с 2021 годом. За первое полугодие этого года он в 6,3 раза превысил показатели первого полугодия 2022 года. Генконсул в свою очередь отметил большой потенциал по увеличению объемов торгового оборота.

Из Казахстана в Мурманскую область привозили механические устройства и оборудование, а в обратном направлении — фармацевтическую продукцию, пищевые продукты и рыбу.

Также во время встречи стороны обсудили более активное взаимодействие по реализации крупных промышленных проектов. Чибис отметил, что у Казахстана есть ряд технологий, которые можно внедрить на местных промышленных предприятиях. По словам Михно, министерство индустрии и торговли уже подготовило перечень инвестпроектов, в которых бизнесу Мурманска будет интересно поработать. Кроме того, дополнительный толчок для развития сотрудничества в сфере туризма дает и доступная логистика авиасообщения.

Ранее сообщалось, что из Мурманской области в 2022 году экспортировали 171 тыс. т рыбы и рыбной продукции.