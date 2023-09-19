Подозреваемого в убийстве чиновницы Роспотребнадзора задержали в Москве

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве чиновницы Роспотребнадзора. Об этом 19 сентября сообщает Telegram-канал Mash.

Тело 51-летней женщины нашли в кустах на Молдавской улице. Предположительно, женщина погибла от сильного удара по голове, также у нее обнаружили следы от удушья и переломы костей.

Подозреваемого удалось отследить по камерам видеонаблюдения. Им оказался 37-летний уроженец Махачкалы, ранее судимый за изнасилование. В момент совершения преступления он был пьян.

В столичном главке СК сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Погибшая была начальником отдела государственной службы и кадров управления Роспотребнадзора по городу Москве. В момент убийства она шла на работу. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшей. Со стороны управления будет оказано всестороннее содействие следствию в расследовании произошедшего.

18 сентября сообщалось, что мужчина задушил супругу и оставил ее труп в лесу в подмосковном Раменском. Убитую женщину в полуобнаженном виде обнаружили недалеко от озера Гидра. У погибшей остались двое несовершеннолетних детей.