Российский борец Садулаев снялся с первенства мира

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев снялся с чемпионата мира по борьбе, который проходит в Белграде. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Садулаев вынужден досрочно завершить чемпионат мира из-за полученной травмы. Такую рекомендацию дал врач.

18 сентября Садулаев впервые с 2017 года проиграл схватку на чемпионате мира по вольной борьбе в Белграде. Борец не смог завершить схватку из-за травмы шеи.

В полуфинале россиянин уступил представителю Бахрейна Ахмеду Тажудинову со счетом 2:9, а в четвертьфинале Тажудинов победил американского борца Кайла Снайдера со счетом 11:0.

Чемпионат мира по борьбе 2023 проходит второй раз подряд в Белграде с 16 по 24 сентября. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе.