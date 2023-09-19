Реклама
Прямой эфир
Армия
В России разработали ложный дрон «Лодырь» для отвлечения противника
Мир
СМИ заявили о создании США бренда Зеленского на фоне провалов Украины
Общество
Музыканту Игорю Николаеву провели операцию на сердце
Происшествия
В Мелитополе прозвучал взрыв
Происшествия
Боксер Ионов задержан за массовую драку у клуба в Москве
Недвижимость
В РФ одобрили первое проектное финансирование на частные дома
Общество
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жены в Сосновом Бору
Общество
Около 1,2 тыс. боеприпасов времен ВОВ уничтожено сотрудниками МВД в Севастополе
Мир
Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата
Интернет и технологии
Правительство РФ будет блокировать сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров
Мир
Во Львове проведут проверку после попытки задержать мужчину в военкомате
Мир
В Польше отказались снимать зерновое эмбарго из-за жалобы Украины в ВТО
Происшествия
Автобус врезался в опору линии электропередач в Иркутске
Армия
«Ростех» сообщил о кратном наращивании производства «Ланцетов» и «Кубов»

Российский борец Садулаев снялся с первенства мира

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев снялся с чемпионата мира по борьбе, который проходит в Белграде. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Садулаев вынужден досрочно завершить чемпионат мира из-за полученной травмы. Такую рекомендацию дал врач.

«К российским спортсменам придираются больше всего»
Теннисистка Виталия Дьяченко — о скандальном снятии с рейса польской авикомпании, поддержке со стороны европейцев и неадекватности украинских коллег

18 сентября Садулаев впервые с 2017 года проиграл схватку на чемпионате мира по вольной борьбе в Белграде. Борец не смог завершить схватку из-за травмы шеи.

В полуфинале россиянин уступил представителю Бахрейна Ахмеду Тажудинову со счетом 2:9, а в четвертьфинале Тажудинов победил американского борца Кайла Снайдера со счетом 11:0.

Чемпионат мира по борьбе 2023 проходит второй раз подряд в Белграде с 16 по 24 сентября. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Россияне выступают на нем в нейтральном статусе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023