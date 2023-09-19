Движение электросамокатов ограничат в Саратове

В Саратове определят улицы, где будет запрещено передвижение на самокатах. Вопрос рассматривался во время оперативного совещания в администрации города.

Как рассказала в своем Telegram-канале мэр Лада Мокроусова, вопрос ограничения движения самокатов комитет дорожного хозяйства должен вынести на комиссию по безопасности дорожного движения.

При этом градоначальник сослалась на городского прокурора Максима Енишевского, который обратился с просьбой проработать перечень улиц, где соседство с подобным транспортом создает угрозу для пешеходов, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Ранее сообщалось, что электросамокаты включат в список продукции, которую нужно обязательно сертифицировать. Этот вопрос прорабатывает Минпромторг. С февраля 2023 года в России действует ГОСТ для электросамокатов, но это добровольный стандарт.