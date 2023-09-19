Маск отреагировал на размер госдолга США восклицательным знаком

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал лишь одним символом на пост в соцсети X (бывш. Twitter) о том, что государственный долг США в настоящий момент достиг исторического максимума и составил $33 трлн.

«!» — написал он.

Ранее, в этот же день, появилась информация, что так называемый совокупный госдолг государства по состоянию на 18 сентября составляет $33,04 трлн. 16 июня эта сумма составляла $32 трлн.

3 июня американский лидер Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США. Предполагается, что документ приостанавливает лимит государственного долга до 1 января 2025 года и увеличивает его с 2 января 2025 года.

В тот же день Байден заявил о предотвращении экономического краха в США благодаря достигнутой договоренности о повышении потолка госдолга. Президент подчеркнул, что власти сокращают расходы и дефицит, защищая при этом, например, социальное обеспечение и инвестиции в инфраструктуру.