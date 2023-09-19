Прокуратура установила факт незаконного начисления платы за ЖКУ в Рассказово

В Рассказово Тамбовской области жителям многоэтажного дома незаконно начислили дополнительную плату за ЖКУ. Факт подтвердила региональная прокуратура. Она провела проверку по обращению жителей дома № 99 по улице Пушкина.

Выяснилось, что ТСЖ «Восток» в нарушение Жилищного кодекса с января 2023 года ввело в квитанции на оплату собственников помещений дополнительную строку «Уборка лестничных клеток». Это было сделано без проведения общего собрания жильцов.

Председателю ТСЖ внесено представление. Жителям дома вернули незаконно начисленные платежи, плату по строке «Уборка лестничных клеток» отменили.

ИА «ОнлайнТамбов.ру» уточняет, что расходы среднестатистической тамбовской семьи на ЖКУ составляют 3435 рублей в месяц, или 10,7% от общей суммы ежемесячных трат. Тамбовская область находится на 58-м месте в рейтинге регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что в России изменят систему оплаты ЖКУ. Минстрой по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина занимается разработкой системы спецсчетов для аккумулирования на них платы за коммуналку.