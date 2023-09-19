В 12 регионах РФ проведут эксперимент по внедрению БПЛА в сельском хозяйстве

Правительство России одобрило проведение эксперимента по внедрению беспилотников в сельском хозяйстве в 12 регионах страны.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным, эксперимент пройдет в Татарстане, Алтайском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях.

На время эксперимента будет введен особый правовой режим по эксплуатации беспилотных авиационных систем, сообщает ТАСС 19 сентября.

28 июня правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Согласно документу, в течение ближайших 6,5 года в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

13 июня на сайте Кремля опубликовали документ, в котором говорится, что российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ до 1 сентября. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, которая касается систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем.

Ранее, 27 апреля, Путин на мероприятии в индустриальном парке «Руднево» заявил, что Росавиации необходимо цифровизировать воздушное движение, чтобы беспрепятственно интегрировать в структуру беспилотные летательные аппараты. По словам Путина, беспилотная авиация требует структурных изменений. Он призвал приложить все усилия для того, чтобы развивать данную сферу в России.