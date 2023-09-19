В Старозагородной роще в Омске обнаружили мертвых птиц

Мертвых голубей обнаружили возле водоема Старозагородной рощи в Омске. Фотографии птичьих трупов выложили местные жители в социальных сетях.

Специалисты БУ «Управление по охране животного мира» начали устанавливать причину гибели пернатых. Как пояснили в ведомстве, птицы погибают от разных заболеваний — как инфекционных, так и паразитарных. Также не исключено отравление пищей, пишет ИА «Омскрегион».

Для установления причины гибели голубей отобрали патологический материал. Его исследованием займется «Омская областная ветеринарная лаборатория».

По предварительным данным, специалисты уже исключили вирус гриппа А. Проводятся дополнительные тесты, о результатах которых будет сообщено дополнительно.