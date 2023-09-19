Реклама
Прямой эфир
Армия
В России разработали ложный дрон «Лодырь» для отвлечения противника
Мир
СМИ заявили о создании США бренда Зеленского на фоне провалов Украины
Общество
Музыканту Игорю Николаеву провели операцию на сердце
Происшествия
В Мелитополе прозвучал взрыв
Происшествия
Боксер Ионов задержан за массовую драку у клуба в Москве
Недвижимость
В РФ одобрили первое проектное финансирование на частные дома
Общество
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жены в Сосновом Бору
Общество
Около 1,2 тыс. боеприпасов времен ВОВ уничтожено сотрудниками МВД в Севастополе
Мир
Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата
Интернет и технологии
Правительство РФ будет блокировать сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров
Мир
Во Львове проведут проверку после попытки задержать мужчину в военкомате
Мир
В Польше отказались снимать зерновое эмбарго из-за жалобы Украины в ВТО
Происшествия
Автобус врезался в опору линии электропередач в Иркутске
Армия
«Ростех» сообщил о кратном наращивании производства «Ланцетов» и «Кубов»

Байден вновь назвал президента России Владимира Путина диктатором

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден во время своего выступления на мероприятии по сбору средств на избирательную кампанию действующего президента попытался в очередной раз оскорбить лидера РФ Владимира Путина, назвав его диктатором.

«Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин», — передает его слова Reuters.

Байден также добавил, что, на его взгляд, бывший президент страны Дональд Трамп также склоняется перед Россией. Как заверил действующий лидер США, при повторном избрании он этого делать не будет.

Пойти на отставку: к чему приведет запуск импичмента Байдену
И как дело о коррупции может сократить его шансы на переизбрание

Байден уже не в первый раз позволяет себе такие оскорбительные выпады в адрес президента России.

26 марта во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил Байдена, что тот думает о Путине на фоне происходящего. Президент США высказался, что Путин «не может оставаться у власти». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ указал, что личные оскорбления в адрес президента РФ сужают окно возможностей налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023