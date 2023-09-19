Единую планировку территорий создадут для пригородов Казани

В Татарстане создадут единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования для сельских поселений Пестречинского и Лаишевского районов. Они расположены неподалеку от Казани. Проект постановления подготовил республиканский минстрой.

Единая планировка будет у Большекабанского, Габишевского, Егорьевского, Песчано-Ковалинского, Сокуровского и Столбищенского сельских поселений Лаишевского района, а также у Богородского сельского поселения Пестречинского района. Для подготовки проекта создадут специальную комиссию. Его должны разработать до 1 октября 2024 года.

Разработкой займется Институт пространственного планирования Татарстана. Работу проведут на субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

ИА «Татар-информ» напоминает, что ранее власти Татарстана распорядились приостановить выдачу разрешений на строительство жилья под Казанью. Чтобы развить инфраструктуру уже существующих поселков, необходим 51 млрд рублей.

Ранее, 22 июня, сообщалось о строительстве в Татарстане у аэропорта в Казани логистического технопарка. Он станет вторым по величине в стране: его площадь составит 500 тыс. кв. м. Парк строят на территории села Столбище Лаишевского района.