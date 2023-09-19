В Мелитополе прозвучал взрыв

В Мелитополе Запорожской области раздался взрыв. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщила администрация города.

Как отмечается в Telegram-канале учреждения предварительно, сработала система противовоздушной обороны.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее, в ночь на 19 сентября, украинские боевики выпустили огонь по городу Каменка-Днепровская на севере Запорожской области. В результате один из снарядов попал в частное домовладение, кроме того, сгорел автомобиль.

Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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