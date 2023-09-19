В Ижевске отремонтировали улицу Базисную за 7 млн рублей

В Ижевске завершили ремонт дороги на Базисной улице. Рабочие обновили 1,4 тыс. кв. м проезжей части и 360 кв. м тротуара, сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет об участке дороги рядом с Ижевской воспитательной колонией. Ее ремонтом занималась подрядная организация ООО «РИЦ». На работы было выделено 6,8 млн рублей из муниципального бюджета.

По информации ИА «Сусанин», рабочие создали основание проезжей части и тротуара, на протяжении 180 м уложили верхний слой асфальтобетона и обустроили подход к зданию колонии.

Ранее в сентябре сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин намерен проверить информацию о сносе двух исторических зданий в Ижевске. Речь идет о двух домах на Красной улице.