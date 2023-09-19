VI Уральский танковый фестиваль пройдет в Челябинской области

VI Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда» пройдет на полигоне поселка Непряхино Челябинской области в субботу, 23 сентября. Мероприятие приурочено к Дню танкиста, сообщает пресс-служба Челябинского тракторного завода — Уралтрака (ЧТЗ).

Гостей фестиваля ждут к 11:00, торжественное открытие состоится на час позже, отмечает ИА «Ура.ру». На территорию празднования выкатят военную и спецтехнику, проведут реконструкции боев. Посетителям также покажут оружие, просветительские экспозиции, показательные и творческие выступления.

Среди новых реконструкций представят «Уральскую броню», «Миротворцев» и «Разгром моджахедов». В показах будут использоваться танки Т-34, Т-62 и Т-72, самоход «Зверобой», противотанковые пушки Рak 36 и БТР-80, автомобили «Урал», тягачи, ЗРК «Стрела» и трактор ЧТЗ.